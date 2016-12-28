Новый Лого

Концепция – молодая энергичная компания изначально компания занималасьпродажей навигационного оборудования (эхолоты, авторулевые, радары и т.п.), а теперь решила заняться еще и катерами, ввиду чего требуется обновление стиля. В

концепции и в названии отражен сонар (эхолот – прибор для поиска подводных объектов), как символ поиска, движения и развития. Название компании на английском Sonar Роwer Boating, т.к. компания планирует развитие бизнеса в Европе и России. Ждем красивых и креативных идеи. Планируется продолжительноесотрудничество. В приложенных файлах наши наброрски.