Новый Лого

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Концепция – молодая энергичная компания изначально компания занималасьпродажей навигационного оборудования (эхолоты, авторулевые, радары и т.п.), а теперь решила заняться еще и катерами, ввиду чего требуется обновление стиля. В

концепции и в названии отражен сонар (эхолот – прибор для поиска подводных объектов), как символ поиска, движения и развития. Название компании на английском Sonar Роwer Boating, т.к. компания планирует развитие бизнеса в Европе и России.  Ждем красивых и креативных идеи. Планируется продолжительноесотрудничество. В приложенных файлах наши наброрски. 

8 лет назад
lemere
45 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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