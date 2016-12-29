Создание логотипа для интернет-магазина

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок242 просмотра

цвет логотипа - синий (и сочетающиеся с синим цвета только не желтый)

Логотип должен содержать само название (домен) и внизу надпись (интернет-магазин автозапчастей)

8 лет назад
AlexeiMel
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mikeqiq1
30 лет
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$20
1 день
Рекомендую данного исполнителя, логотип для интернет-магазина был выполнен в срок, учтены все пожелания.
Алексей вежливый и ответственный заказчик. Работа была оплачена в полном обьеме.

Заявки фрилансеров

mikeqiq1
30 лет
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад