Логотип для общественной организации

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок241 просмотр

Необходима разработка логотипа для организации "U-Rights". Сфера деятельности - права человека. 

Ключевые слова:

- современность и иновационность

- обучение

- защита прав

- общественная организация

8 лет назад
guest_1482499696894
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$100
5 дней
Заказывали логотип. В срок были присланы 3 макета, 1 из которых Антон доработал несколько раз по нашему желанию, так как не могли определиться. В итоге вернулись к первому варианту :-). Оплата на карту с предоплатой - удобно. Рекомендуем!
Спасибо. все отлично

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа

    $100

    Разработка логотипа микрорайон «Таировские сады», который будет находиться в г. Одесса. Особых пожеланий и критериев не озвучено, поскольку хочется увидеть по-настоящему авторскую работу, на которую не будет влиять контекст и история места. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип

    Необходим логотип для компьютерного клуба "ПОРТАЛ" Направление клуба, виртуальная реальность. Стилистика (лого1.jpg) Цвета (цвета.jpg)

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовать логотип

    Требуется отрисовать логотип и название компании на русском и английском, так же сделать варианты - Новогодний, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая, День работника морского и речного транспорта, День Военно-Морского флота.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание логотипа

    $60

    Нужно придумать и сделать логотип для одного продукта (мяч для фитнеса) с учетом наименования компании. Подробнее в тех. задании.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать логотип для женского тренинга

    Необходим логотип  тренинга для женщин.   Тематика тренинга: обучение навыку знакомства и соблазнения мужчин, прокачка уверенности в себе,  построение гармоничных отношений.   Название проекта "РОМАЛКОН"  Хочется увидеть такое.  Надпись РОМАЛКОН, ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка фирменного бренда

    Разработка фирменного бренда.  Логотип должен иметь простой дизайн, будет печататься на упаковке. Компания будет заниматься производством и продажей рыболовных прикормок. Более подробная информация в ЛС

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип

    Нужен логотип для сайта, тему в лс. ТЗ: 1.  Текст логотипа должен ясно просматриваться в размере 235x74. 2. Написать адрес сайт в виде бренда. 3. Должен присутствовать элемент по тематике сайта. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад