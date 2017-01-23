# 1 — $ 100

Разработка логотипа микрорайон «Таировские сады», который будет находиться в г. Одесса.

Особых пожеланий и критериев не озвучено, поскольку хочется увидеть по-настоящему авторскую работу, на которую не будет влиять контекст и история места.

10.01.2017

Работы принимаются до 23.01.2017 включительно.

Просьба участников абстрагироваться от визуализации, которую вы нашли в сети.