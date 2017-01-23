Разработка логотипа

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка1679 просмотров
#1$100

Разработка логотипа микрорайон «Таировские сады», который будет находиться в г. Одесса.

Особых пожеланий и критериев не озвучено, поскольку хочется увидеть по-настоящему авторскую работу, на которую не будет влиять контекст и история места.

10.01.2017 

Работы принимаются до 23.01.2017 включительно.

Просьба участников абстрагироваться от визуализации, которую вы нашли в сети. 

8 лет назад
moxant
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

netgraphics
Евгений 
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1
Евгений участвовал в открытом конкурсе на разработку логотипа. Подал отличную идею и самостоятельно, без лишних громоздких во времени правок, довел ее до окончательного варианта. Коммуникация на высоком уровне.
Работать с Александром получилось легко, приятный в общении человек. С его стороны, всё ясно и понятно, относительно изменений в работе, всегда на связи, моментальная оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

netgraphics
Евгений 
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1

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