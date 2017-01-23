Нужно придумать и сделать логотип для одного продукта (мяч для фитнеса) с учетом наименования компании. Подробнее в тех. задании.
Разработка логотипа
Разработка логотипа микрорайон «Таировские сады», который будет находиться в г. Одесса.
Особых пожеланий и критериев не озвучено, поскольку хочется увидеть по-настоящему авторскую работу, на которую не будет влиять контекст и история места.
10.01.2017
Работы принимаются до 23.01.2017 включительно.
Просьба участников абстрагироваться от визуализации, которую вы нашли в сети.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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