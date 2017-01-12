Создание логотипа

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен38 заявок1486 просмотров
#1$50
#2$10

Нужно придумать и сделать логотип для одного продукта (мяч для фитнеса) с учетом наименования компании. Подробнее в тех. задании. 

8 лет назад
winwinwin
Виктория 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Победитель конкурса

arsmk
26 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
#1
Арсен прекрасно выполнил заказ по созданию логотипа и заслуженно победил в конкурсе с большой конкуренцией. Очень быстро качественно и правильно! Приятно работать и общаться с таким ответственным человеком! Рекомендую на 100%!
Отличный заказчик, всё четко и ясно. Рекомендую!!

Заявки фрилансеров

arsmk
26 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
#1

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