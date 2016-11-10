UX/UI Designer
Здравствуйте, меня зовут Арсен, я UX/UI дизайнер, в индустрии дизайна у меня 3 года опыта работы на профессиональном уровне.
У меня много знаний о законах дизайна, и все мои работы будут соответствовать стандартам качества, грамотный дизайн создаст у людей хорошее впечатление о вашем продукте
Мои проекты будут удобны для ваших пользователей, я обращаю внимание на удобство пользование и преимущества для бизнеса.
В процессе работы для меня важнее всего качество и пунктуальность.
Свяжитесь со мной и улучшите пользовательский опыт и ваш бизнес.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Ответный отзыв
Спасибо за конкурс, четко и ясно.Рекомендую заказчика
$50
10 баллов
8 лет назад
Арсен прекрасно выполнил заказ по созданию логотипа и заслуженно победил в конкурсе с большой конкуренцией. Очень быстро качественно и правильно! Приятно работать и общаться с таким ответственным человеком! Рекомендую на 100%!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всё четко и ясно. Рекомендую!!
$50
10 баллов
8 лет назад
Сотрудничаем уже второй раз и как всегда довольна на все 100%. Рекомендую
Ответный отзыв
Как всегда всё чётко и на высоте . Рекомендую заказчика!
$60
10 баллов
8 лет назад
Быстро, качественно, на связи - рекомендую
Ответный отзыв
Рад был сотрудничеству. Всё было отлично)