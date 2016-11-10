UX/UI Designer

Здравствуйте, меня зовут Арсен, я UX/UI дизайнер, в индустрии дизайна у меня 3 года опыта работы на профессиональном уровне.

У меня много знаний о законах дизайна, и все мои работы будут соответствовать стандартам качества, грамотный дизайн создаст у людей хорошее впечатление о вашем продукте

Мои проекты будут удобны для ваших пользователей, я обращаю внимание на удобство пользование и преимущества для бизнеса.

В процессе работы для меня важнее всего качество и пунктуальность.

Свяжитесь со мной и улучшите пользовательский опыт и ваш бизнес.