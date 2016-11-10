arsmk

Арсен Мкртчян arsmk

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
UX/UI Designer

Здравствуйте, меня зовут Арсен, я UX/UI дизайнер, в индустрии дизайна у меня 3 года опыта работы на профессиональном уровне.

У меня много знаний о законах дизайна, и все мои работы будут соответствовать стандартам качества, грамотный дизайн создаст у людей хорошее впечатление о вашем продукте

Мои проекты будут удобны для ваших пользователей, я обращаю внимание на удобство пользование и преимущества для бизнеса.

В процессе работы для меня важнее всего качество и пунктуальность.

Свяжитесь со мной и улучшите пользовательский опыт и ваш бизнес.

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Отзывы заказчиков

Geydarov
Самир 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Логотип для нового бренда спортивных товаров и посуды
Все хорошо
Спасибо за конкурс, четко и ясно.Рекомендую заказчика
Ответный отзыв
winwinwin
Виктория 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Создание логотипа
Арсен прекрасно выполнил заказ по созданию логотипа и заслуженно победил в конкурсе с большой конкуренцией. Очень быстро качественно и правильно! Приятно работать и общаться с таким ответственным человеком! Рекомендую на 100%!
Отличный заказчик, всё четко и ясно. Рекомендую!!
Ответный отзыв
ejenn
Жанна 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа
Сотрудничаем уже второй раз и как всегда довольна на все 100%. Рекомендую
Как всегда всё чётко и на высоте . Рекомендую заказчика!
Ответный отзыв
ejenn
Жанна 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа
Быстро, качественно, на связи - рекомендую
Рад был сотрудничеству. Всё было отлично)
Ответный отзыв