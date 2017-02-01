Логотип

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен21 заявка289 просмотров

Нуден логотип компании по производству металлических подвесных потолков

https://docs.google.com/document/d/1wKLk3FoRtnL7LPbE2QKFpzYZMQ0-S9fsCJIOmXx9UOU/edit?usp=sharing

Просьба оставлять контакты для связи.

8 лет назад
saushev
Виктор 
42 года
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$35
3 дня
Большое спасибо за логотип! 5+
Все супер, оплата в срок и в полном объеме.

Заявки фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

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