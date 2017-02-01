Нужно разработать простой логотип для мобильного приложения в стиле flat, есть приблизительные эскизы. Нужен креативный, оригинальный и современный логотип. Подробное тз будет отправлено исполнителю. В заявке прошу указать срок выполнения, бюджет указан.
Логотип
Нуден логотип компании по производству металлических подвесных потолков
https://docs.google.com/document/d/1wKLk3FoRtnL7LPbE2QKFpzYZMQ0-S9fsCJIOmXx9UOU/edit?usp=sharing
Просьба оставлять контакты для связи.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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