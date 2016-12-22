Для сайта нужно создать логотип. Можно переделать наш старый логотип
Разработка нового логотипа
всем добрый!
бриф прикрепил.
пока ничего не могу показать клиенту
Заказчик хочет элегантности, как отражения Вкуса жизни. Пока ни по шрифтам, ни по композиции мы к этому не пришли
ПРИКРЕПИЛ работу дизайнера, чтобы у кого возникнут идеи поработать в этом направлении, сам лого сырой и не подошел.
благодарю всех
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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