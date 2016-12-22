Разработка нового логотипа

# 1 — $ 40

всем добрый!

бриф прикрепил.

пока ничего не могу показать клиенту

Заказчик хочет элегантности, как отражения Вкуса жизни. Пока ни по шрифтам, ни по композиции мы к этому не пришли

ПРИКРЕПИЛ работу дизайнера, чтобы у кого возникнут идеи поработать в этом направлении, сам лого сырой и не подошел.

благодарю всех