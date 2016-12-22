Разработка нового логотипа

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок721 просмотр
#1$40

всем добрый!

бриф прикрепил.

пока ничего не могу показать клиенту

Заказчик хочет элегантности, как отражения Вкуса жизни. Пока ни по шрифтам, ни по композиции мы к этому не пришли

ПРИКРЕПИЛ работу дизайнера, чтобы у кого возникнут идеи поработать в этом направлении, сам лого сырой и не подошел. 

благодарю всех 

8 лет назад
sprite3d
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
34 отзыва

Победитель конкурса

093
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
#1
рекомендую как креативного спеца
Да,да и еще раз ДА! Лучший заказчик!

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093
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
#1

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