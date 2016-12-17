Разработка логотипа для онлайн портала для женщин . https://bewoman.club
Логотип
Нужно разработать логотип для ИМ по продаже эксклюзивных, коллекционых, необычных товаров.
СРОЧНО. Так как заказ на вчера.
Заявки фрилансеров
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