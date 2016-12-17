Логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт17 заявок191 просмотр

Нужно разработать логотип для ИМ по продаже эксклюзивных, коллекционых, необычных товаров.

СРОЧНО. Так как заказ на вчера. 

8 лет назад
macedonskii
Алексендр 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание логотипа

    Для мастерской по созданию украшений из настоящих цветов нужен логотип. Логотип требуется круговой с элементами растительности (чб или пастельные оттенки бирюзового/сиреневого), в центре название бренда (PROцвет). Должен быть аутентичный, стильный в ...

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн логотипа

    Нужно разработать простой, яркий, привлекательный и "вкусный" дизайн логотипа. ﻿Компания занимается плоттерной резкой виниловых плёнок. Работать будем с тем дизайнером, который будет готов предоставить от 3 до 5 разных концепций. ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Простой логотип и фавикон на сайт

    $20

    Всем привет. На сайт https://1opochkah.ru/ необходимо разработать логотип и фавикон, они должны соответствовать цветовой гамме и тематике сайта. Логотип будет размещён здесь - http://prntscr.com/dk7fxi И здесь - http://prntscr.com/dk7g8f companyname вставляем 1opochkah.ru, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип + Аватар ФБ + Обложка ФБ + Цитатник (шаблон) + Посты (шаблон)

    Нужен исполнитель, который уже делал комплексно дизайн для facebook. Другими словами, нужен дизайнер, который сможет объяснить почему должно быть именно так, как он сделал Например, знает: 1. Размеры картинок для FB ...

    Логотипы и Знаки5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип

    Логотип:  Oleksii Lokhnin, independent IT consultant ﻿http://lohnin.ru/lokhnin-oleksii  ﻿https://www.facebook.com/lokhnin.oleksii  ﻿https://www.linkedin.com/in/lokhnin  Цветовая гамма не агрессивная, т.е. явно не жёлто-чёрный, не чёрно-оранжевый ...

    WordPress
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать Логотип

    $70

    Здравствуйте! Нужно создать логотип для линейки товаров для путешествий / активного отдыха. Подробнее во вложении.

    Логотипы и Знаки44 заявки
    Закрыт
    8 лет назад