Всем привет. На сайт https://1opochkah.ru/ необходимо разработать логотип и фавикон, они должны соответствовать цветовой гамме и тематике сайта. Логотип будет размещён здесь - http://prntscr.com/dk7fxi И здесь - http://prntscr.com/dk7g8f companyname вставляем 1opochkah.ru, ...
Дизайн логотипа
Нужно разработать простой, яркий, привлекательный и "вкусный" дизайн логотипа.
Компания занимается плоттерной резкой виниловых плёнок.
Работать будем с тем дизайнером, который будет готов предоставить от 3 до 5 разных концепций.
Обязательное условие, чтобы логотип отлично смотрелся как на деловой полиграфии(визитки, буклеты и пр.), так и на экранах мониторов стационарных и мобильных устройств. Ну и само собой, он должен отлично смотреться в ч\б варианте и подходить для контурной резки. Причем, как в русском, так и в английском написании.
Рабочее название компании - "плоттер-центр", "плоттерцентр", "plotter-center", "plottercenter". Наша основная рабочая идея, это вписать логотип в название сайта. Если у вас будет более интересное предложение - готовы его оценить и внедрить. Обязательно укажите срок выполнения заказа.
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