Дизайн логотипа

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Закрыт22 заявки223 просмотра

﻿Нужно разработать простой, яркий, привлекательный и "вкусный" дизайн логотипа.

﻿Компания занимается плоттерной резкой виниловых плёнок.

Работать будем с тем дизайнером, который будет готов предоставить от 3 до 5 разных концепций.

﻿Обязательное условие, чтобы логотип отлично смотрелся как на деловой полиграфии(визитки, буклеты и пр.), так и на экранах мониторов стационарных и мобильных устройств. Ну и само собой, он должен отлично смотреться в ч\б варианте и подходить для контурной резки. Причем, как в русском, так и в английском написании.

﻿Рабочее название компании - "плоттер-центр", "плоттерцентр", "plotter-center",  "plottercenter". Наша основная рабочая идея, это вписать логотип в название сайта. Если у вас будет более интересное предложение - готовы его оценить и внедрить. ﻿Обязательно укажите срок выполнения заказа.

8 лет назад
demax174
Максим 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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