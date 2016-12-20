Логотип для сайта и на фон.

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Завершен13 заявок139 просмотров

Нужно фото для сайта truemags.ru с разрешением 1600х900 с пометкой про сайт, как фоновый режим и лого размером 1024х768

8 лет назад
hydralolz
Артем 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Все быстро, качественно, а главное есть хороший подход к клиенту, рекомендую.
Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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