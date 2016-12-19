Нужно разработать логотип для утилиты(концепт GUI в архиве), генерирующей FX анимации(рисованные спецэффекты, в общем). Требование: 1) Лого состоит из трех элементов: - символ(изображение дымящейся маски в анфас, стилизованной под ...
Нужно сделать лого для проекта
Нужно сделать 2 лого
Ссылки на примеры:
Уточните, пожалуйста, сколько будет стоить выполнить этот заказ и сколько по времени займет?
Заявки фрилансеров
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