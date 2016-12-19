Нужно сделать лого для проекта

Требуется отрисовать простой логотип женской тематики – обыграть вот такой символ: (* )( *) Логотип для сайта консультанта по грудному вскармливанию vk.com/loverassk (поэтому для лого был выбран символ титек)) Обыграть стильно и красиво, но при этом чтобы ...