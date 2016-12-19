# 1 — $ 70

Нужно разработать логотип для утилиты(концепт GUI в архиве), генерирующей FX анимации(рисованные спецэффекты, в общем).

Требование:

1) Лого состоит из трех элементов:

- символ(изображение дымящейся маски в анфас, стилизованной под флэт дизайн(оригинал в архиве face_original.png )).

- текст "RTFX". Визуально RT и FX должны быть разделены(либо цветом, либо толщиной шрифта, либо пробелом и т.п.). При этом выделить нужно именно RT;

- текст "Generator".

2) Лого также будет использоваться в промо-материале на сайте, поэтому может потребуется несколько вариантов расположения элементов:

- Символ+RTFX+Generator;

- Символ+RTFX;

- RTFX+Generator;

- RTFX.

3) Расположение элементов: по вертикали(для промо) и горизонтали(для утилиты).

4) Используется не более 2 цветов на одном фоне. Например, черный-оранжевый на светлом фоне и белый-оранженый на темном.

5) Стиль Flat(примеры в архиве).

Архив с примерами:

https://drive.google.com/file/d/0B-_7lp3WehnzcUtPbUhzS3VHQ3M/view?usp=sharing

Update.

Маска не должна быть разделена на две части (сама маска и дым). Это одна форма. Направление дыма строго вверх.