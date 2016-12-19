Мы - детский языковой лагерь в Финляндии для детей 7 - 17 лет. Соответственно наша аудитория - дети школьного возраста и их родители. Лагерь существует 8 лет. Наиболее полную основную информацию вы сможете ...
Логотип для утилиты
Нужно разработать логотип для утилиты(концепт GUI в архиве), генерирующей FX анимации(рисованные спецэффекты, в общем).
Требование:
1) Лого состоит из трех элементов:
- символ(изображение дымящейся маски в анфас, стилизованной под флэт дизайн(оригинал в архиве face_original.png )).
- текст "RTFX". Визуально RT и FX должны быть разделены(либо цветом, либо толщиной шрифта, либо пробелом и т.п.). При этом выделить нужно именно RT;
- текст "Generator".
2) Лого также будет использоваться в промо-материале на сайте, поэтому может потребуется несколько вариантов расположения элементов:
- Символ+RTFX+Generator;
- Символ+RTFX;
- RTFX+Generator;
- RTFX.
3) Расположение элементов: по вертикали(для промо) и горизонтали(для утилиты).
4) Используется не более 2 цветов на одном фоне. Например, черный-оранжевый на светлом фоне и белый-оранженый на темном.
5) Стиль Flat(примеры в архиве).
Архив с примерами:
https://drive.google.com/file/d/0B-_7lp3WehnzcUtPbUhzS3VHQ3M/view?usp=sharing
Update.
Маска не должна быть разделена на две части (сама маска и дым). Это одна форма. Направление дыма строго вверх.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт8 лет назад
- $8
Требуется отрисовать простой логотип женской тематики – обыграть вот такой символ: (* )( *) Логотип для сайта консультанта по грудному вскармливанию vk.com/loverassk (поэтому для лого был выбран символ титек)) Обыграть стильно и красиво, но при этом чтобы ...Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно фото для сайта truemags.ru с разрешением 1600х900 с пометкой про сайт, как фоновый режим и лого размером 1024х768Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен логотип для компании занимающейся трехникой Apple (ремонт, продажа) Цвета, видение, названия дам непосредтсвенно желающим.Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать логотип для ИМ по продаже эксклюзивных, коллекционых, необычных товаров. СРОЧНО. Так как заказ на вчера.Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработка логотипа для онлайн портала для женщин . https://bewoman.clubЛоготипы и Знаки36 заявокЗакрыт8 лет назад
Для мастерской по созданию украшений из настоящих цветов нужен логотип. Логотип требуется круговой с элементами растительности (чб или пастельные оттенки бирюзового/сиреневого), в центре название бренда (PROцвет). Должен быть аутентичный, стильный в ...Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать простой, яркий, привлекательный и "вкусный" дизайн логотипа. Компания занимается плоттерной резкой виниловых плёнок. Работать будем с тем дизайнером, который будет готов предоставить от 3 до 5 разных концепций. ...Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $20
Всем привет. На сайт https://1opochkah.ru/ необходимо разработать логотип и фавикон, они должны соответствовать цветовой гамме и тематике сайта. Логотип будет размещён здесь - http://prntscr.com/dk7fxi И здесь - http://prntscr.com/dk7g8f companyname вставляем 1opochkah.ru, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад