Нужно разработать простой логотип для мобильного приложения в стиле flat, есть приблизительные эскизы. Нужен креативный, оригинальный и современный логотип. Подробное тз будет отправлено исполнителю. В заявке прошу указать срок выполнения, бюджет указан.
Логотип
Разработка логотипа к женскому порталу
Заявки фрилансеров
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