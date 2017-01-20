Создание логотипа для небольшого сообщества

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен26 заявок371 просмотр

Требуется создание логотипа для определенного сообщества с целью дальнейшей печати на футболках, размещения в сети, и.т.п.

Концепт сообщества а так же пожелания и детали буду готов обсудить в личном порядке.

8 лет назад
Romka_Kharkov
Петров 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dbound
42 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$35
10 дней
Столкнулся с грамотной и качественной работой Алексея, не смотря на все проволочки с нашей стороны и заказ в самый разгар новогодних праздников, все было выполнено максимально толерантно, а самое главное качественно, были учтены все изначальные пожелания, а так же доработаны все последующие. Отлично принял и отработал ТЗ, практически с первого раза разобравшись в концепции. Настоятельно рекомендую как качественного и ответственного исполнителя.
Спасибо большое Роману, за интересную работу! Очень приятный человек, грамотно поставленная задача, всегда на связи и своевременная оплата! Настоятельно рекомендую всем! P.S. Очень важно, что человек знает, что хочет!

Заявки фрилансеров

dbound
42 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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