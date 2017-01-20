Создание логотипа для небольшого сообщества

Столкнулся с грамотной и качественной работой Алексея, не смотря на все проволочки с нашей стороны и заказ в самый разгар новогодних праздников, все было выполнено максимально толерантно, а самое главное качественно, были учтены все изначальные пожелания, а так же доработаны все последующие. Отлично принял и отработал ТЗ, практически с первого раза разобравшись в концепции. Настоятельно рекомендую как качественного и ответственного исполнителя.