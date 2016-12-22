Создать логотип для женского тренинга

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Закрыт27 заявок302 просмотра

Необходим логотип  тренинга для женщин.  

Тематика тренинга: обучение навыку знакомства и соблазнения мужчин, прокачка уверенности в себе, 

построение гармоничных отношений.  

Название проекта "РОМАЛКОН" 

Хочется увидеть такое. 

Надпись РОМАЛКОН, на логотипе лежит пантера и ее хвост заходит на верхнюю часть буквы Р. Цвет букв светло зелёный, пантера коричневого цвета. Фон делаем бледно розовым. 

Пишите сразу пожалуйста ваши цены.

8 лет назад
kail063
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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