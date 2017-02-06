Отрисовать логотип

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Завершен5 заявок143 просмотра

Требуется отрисовать логотип и название компании на русском и английском, так же сделать варианты - Новогодний, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая, День работника морского и речного транспорта, День Военно-Морского флота.

8 лет назад
Antony_Web
Антон 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$65
3 дня
Дмитрий профессионал высокого уровня, рекомендую на 100%
Порядочный честный заказчик. Заплатил предоплату даже больше чем я просил и оплатил работу до сдачи. Правок не было, однозначно и понятно объяснил что ему нужно, в результате я без проблем всё нарисовал и сдал работу. Было приятно и легко с ним работать. Один из лучших моих заказчиков. Всем очень советую.

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CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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