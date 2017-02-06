Отрисовать логотип

Порядочный честный заказчик. Заплатил предоплату даже больше чем я просил и оплатил работу до сдачи. Правок не было, однозначно и понятно объяснил что ему нужно, в результате я без проблем всё нарисовал и сдал работу. Было приятно и легко с ним работать. Один из лучших моих заказчиков. Всем очень советую.