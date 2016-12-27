Задание находится по этой ссылке: https://docs.google.com/document/d/1YUQe_oMfI94MNVgHEL7CBTU2pKa9pWriCPB4ogUwpys/edit?usp=sharing На создание есть 3 дня!!!
Создание логотипа для брендовых кухонных принадлежностей
Специфика бренда: кухонные принадлежности среднего и выше среднего уровня (чайники, кофейники, бокалы, кувшины, фильтры для чая и кофе, ложки и тд)
Какой логотип должен быть:
Вариант 1 - только текст
Вариант 2 - текст и небольшие графические элементы
Логотип должен быть простым, он должен легко наноситься на товары (стекло, пластик, железо). Без мелких деталей.
Поиграть с наползанием букв одна на другую или с неполными \ неправильными буквами - думать в этом направлении.
Дополнительные требования:
1) Логотип должен быть НЕ женским, нейтральным
2) Логотип должен позиционировать товар как премиум-класс
3) Должен нормально смотреться в одноцветном варианте
4) Не должно быть коммерческих элементов: шрифт, картинки. Обязательно предоставление названия шрифта
5) Логотип должен иметь четко выраженную прямоугольную форму, не квадратную. Ширина минимум в 3 раза меньше длины.
Примеры в приложении.
Условия к сдаче работы: исходники в формате AI в оригинальных цветах и в полностью черном цвете (с исходниками всех используемых ресурсов). + png в размере 100px по самой длинной стороне.
Сроки: 1 день
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать два логотипа для компании. Идея уже есть, необходимо реализовать.Завершен8 лет назад
- $5
В лого вместо oboi-euro.ru - написать Lepnina Market и подпись интернет магазин белым цветом. Нужно срочно!Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Разработка логотипа для ресторана супов. Название -- "Супная" Главное место, где он будет размещен -- прямоугольный длинный лайтбокс примерно 2 метра на 30 см. Цвет вывески -- предположительно розовый-красный (борщ) или зеленый (щи, ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен8 лет назад
- $100
Разработка логотипа микрорайон «Таировские сады», который будет находиться в г. Одесса. Особых пожеланий и критериев не озвучено, поскольку хочется увидеть по-настоящему авторскую работу, на которую не будет влиять контекст и история места. ...Завершен8 лет назад
Нужен логотип. Мы производим парапланерное снаряжение. Наша фирма называется P&D (paragliding and details). Нужен логотип для печати на изделиях, сделать на бирках.Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт8 лет назад
http://yagla.ru/ - пример логотипа, нужен персонаж пишите стоимость и срокиЗавершен8 лет назад
Необходима разработка логотипа для организации "U-Rights". Сфера деятельности - права человека. Ключевые слова: - современность и иновационность - обучение - защита прав - общественная организацияЗавершен8 лет назад
Необходим логотип для компьютерного клуба "ПОРТАЛ" Направление клуба, виртуальная реальность. Стилистика (лого1.jpg) Цвета (цвета.jpg)Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется отрисовать логотип и название компании на русском и английском, так же сделать варианты - Новогодний, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая, День работника морского и речного транспорта, День Военно-Морского флота.Завершен8 лет назад