Создание логотипа для брендовых кухонных принадлежностей

Специфика бренда: кухонные принадлежности среднего и выше среднего уровня (чайники, кофейники, бокалы, кувшины, фильтры для чая и кофе, ложки и тд)

Какой логотип должен быть:

Вариант 1 - только текст

Вариант 2 - текст и небольшие графические элементы

Логотип должен быть простым, он должен легко наноситься на товары (стекло, пластик, железо). Без мелких деталей.

Поиграть с наползанием букв одна на другую или с неполными \ неправильными буквами - думать в этом направлении.

Дополнительные требования:

1) Логотип должен быть НЕ женским, нейтральным

2) Логотип должен позиционировать товар как премиум-класс

3) Должен нормально смотреться в одноцветном варианте

4) Не должно быть коммерческих элементов: шрифт, картинки. Обязательно предоставление названия шрифта

5) Логотип должен иметь четко выраженную прямоугольную форму, не квадратную. Ширина минимум в 3 раза меньше длины.

Примеры в приложении.

Условия к сдаче работы: исходники в формате AI в оригинальных цветах и в полностью черном цвете (с исходниками всех используемых ресурсов). + png в размере 100px по самой длинной стороне.

Сроки: 1 день