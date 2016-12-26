Задание находится по этой ссылке: https://docs.google.com/document/d/1YUQe_oMfI94MNVgHEL7CBTU2pKa9pWriCPB4ogUwpys/edit?usp=sharing На создание есть 3 дня!!!
Переписать надпись на лого
В лого вместо oboi-euro.ru - написать Lepnina Market и подпись интернет магазин белым цветом. Нужно срочно!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен8 лет назад
- $40
Разработка логотипа для ресторана супов. Название -- "Супная" Главное место, где он будет размещен -- прямоугольный длинный лайтбокс примерно 2 метра на 30 см. Цвет вывески -- предположительно розовый-красный (борщ) или зеленый (щи, ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен8 лет назад
- $100
Разработка логотипа микрорайон «Таировские сады», который будет находиться в г. Одесса. Особых пожеланий и критериев не озвучено, поскольку хочется увидеть по-настоящему авторскую работу, на которую не будет влиять контекст и история места. ...Завершен8 лет назад
Нужен логотип. Мы производим парапланерное снаряжение. Наша фирма называется P&D (paragliding and details). Нужен логотип для печати на изделиях, сделать на бирках.Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт8 лет назад
http://yagla.ru/ - пример логотипа, нужен персонаж пишите стоимость и срокиЗавершен8 лет назад
Необходима разработка логотипа для организации "U-Rights". Сфера деятельности - права человека. Ключевые слова: - современность и иновационность - обучение - защита прав - общественная организацияЗавершен8 лет назад
Необходим логотип для компьютерного клуба "ПОРТАЛ" Направление клуба, виртуальная реальность. Стилистика (лого1.jpg) Цвета (цвета.jpg)Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется отрисовать логотип и название компании на русском и английском, так же сделать варианты - Новогодний, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая, День работника морского и речного транспорта, День Военно-Морского флота.Завершен8 лет назад
Необходим логотип тренинга для женщин. Тематика тренинга: обучение навыку знакомства и соблазнения мужчин, прокачка уверенности в себе, построение гармоничных отношений. Название проекта "РОМАЛКОН" Хочется увидеть такое. Надпись РОМАЛКОН, ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт8 лет назад