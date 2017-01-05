Разработать два логотипа для компании

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Завершен3 заявки154 просмотра

Необходимо разработать два логотипа для компании. Идея уже есть, необходимо реализовать.

8 лет назад
merax_86rus
Георгий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

GalaGen
Галина 
57 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$15
3 дня
Оперативно и по высшему разряду). Особенно понравилось, то, что Галина довольно точно понимает, что именно от нее просят. Очень рекомендую и буду сотрудничать в дальнейшем!!! +5
С таким заказчиком, как Георгий работать одно удовольствие - четко поставленное ТЗ, незамедлительная реакция на макеты, мгновенная оплата! Рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

GalaGen
Галина 
57 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад