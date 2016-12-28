Изменить векторный логотип

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Закрыт7 заявок144 просмотра

Нужно часть векторного логотипа увеличить на 25%

И сохранить в основных векторных форматах

Оплатить смогу только с карты, то есть любые платёжные системы, которые снимают деньги с карты. Вебманями НЕ смогу оплатить.

8 лет назад
Alex2Cardin
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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