Специфика бренда: кухонные принадлежности среднего и выше среднего уровня (чайники, кофейники, бокалы, кувшины, фильтры для чая и кофе, ложки и тд) Какой логотип должен быть: Вариант 1 - только текст Вариант 2 ...
Изменить векторный логотип
Нужно часть векторного логотипа увеличить на 25%
И сохранить в основных векторных форматах
Оплатить смогу только с карты, то есть любые платёжные системы, которые снимают деньги с карты. Вебманями НЕ смогу оплатить.
Заявки фрилансеров
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