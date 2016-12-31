Сделать логотип для сайта о мобильных телефонах

Здравствуйте! Для сайта о мобильных телефонах требуется сделать логотип.

На сайте используется шаблон от другого сайта, поэтому нужно сделать логотип с тем же фоном и в той же цветовой гамме что и существующий сейчас(файлы прикрепил) чтобы я мог просто заменить логотип на новый. Нужны 2 версии логотипа:

1) цветной на прозрачном фоне для шапки,

2) одноцветный логотип(цвета фона и логотипа использовать те же, что и на прикрепленном рисунке) для футера.