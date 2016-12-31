Сделать логотип для сайта о мобильных телефонах

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок183 просмотра

Здравствуйте! Для сайта о мобильных телефонах требуется сделать логотип.

На сайте используется шаблон от другого сайта, поэтому нужно сделать логотип с тем же фоном и в той же цветовой гамме что и существующий сейчас(файлы прикрепил) чтобы я мог просто заменить  логотип на новый. Нужны 2 версии логотипа:

1) цветной на прозрачном фоне для шапки,

2) одноцветный логотип(цвета фона и логотипа использовать те же, что и на прикрепленном рисунке) для футера.

8 лет назад
night107
Денис 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$15
3 дня
Руслан, спасибо за красивый и качественный логотип! Работа сделана быстро и профессионально, всем рекомендую!
Рад был помочь! С Денисом легко и приятно работать. Все четко, оперативно и без лишней суеты. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад