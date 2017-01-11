Нарисовать логотип для сайта http://panelioptom.ru/
Создать логотип
Нужно создать новый логотип.
Тема callback (обратный звонок).
Главный цвет #e65d33.
В логотипе должна присутствовать иконка и название CallGo.
Победитель конкурса
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