Создать логотип

$15
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Завершен23 заявки762 просмотра
#1$15

Нужно создать новый логотип.

Тема callback (обратный звонок).

Главный цвет #e65d33.

В логотипе должна присутствовать иконка и название CallGo.

8 лет назад
Nadynka
43 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Победитель конкурса

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
#1
Все просто отлично! Очень понравилась работа. Предоставил материалов больше, чем запрашивалось. Рекомендуем!
Рекомендую Надежду как ответственного заказчика. Чётко сформулированная задача и быстрая оплата. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
#1

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