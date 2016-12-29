Нарисовать логотип

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Завершен19 заявок174 просмотра

Нарисовать логотип для сайта http://panelioptom.ru/

8 лет назад
trandman
Марат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nastya1345
29 лет
8 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад
$12
2 дня
Анастасия, отличный исполнитель! Все сделано быстро, качественно. Предоставила несколько вариантов лого на выбор. Рекомендую.
Было приятно сотрудничать, четкая постановка задачи, всегда в сети и готов ответить на вопросы, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Nastya1345
29 лет
8 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад

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