Логотип для сайта и группы вконтакте

Используя ранее отобранные объекты-эскизы, и имея общее видение составить 3 варианта логотипа (все они не будут отличаться существенно, по сути один). Данный логотип будет использоваться преимущественно в сети интернет (как лого сайта, аватар, группа вконтакте), затем этот логотип будет печататься на флаерах и на видео.

Необходимо художественно скомпоновать, обработать и доработать нашу идею.

Лого должно быть простым и запоминающимся, детали минимальны, но понятны, цветовая гамма на усмотрение художника (При условии дальнейшего использования логотипа.)

Ассоциациикоторые хочется чтобы вызывал логотип: братство, союз, тактика,армия, military,сила, мужественность, оружие, характер.

От этого лого затем будет создаваться сайт, под эту цветовую гамму.

Сроки - желательно до 10 января 2017 года

Максимально до 15 января 2017 года.