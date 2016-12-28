Логотип для сайта и группы вконтакте

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт20 заявок232 просмотра

Используя ранее отобранные объекты-эскизы, и имея общее видение составить 3 варианта логотипа (все они не будут отличаться существенно, по сути один). Данный логотип будет использоваться преимущественно в сети интернет (как лого сайта, аватар, группа вконтакте), затем этот логотип будет печататься на флаерах  и на видео.

Необходимо художественно скомпоновать, обработать и доработать нашу идею. 

Лого должно быть простым и запоминающимся, детали минимальны, но понятны, цветовая гамма на усмотрение художника (При условии дальнейшего использования логотипа.)

Ассоциациикоторые хочется чтобы вызывал логотип: братство, союз, тактика,армия, military,сила, мужественность, оружие, характер.

От этого лого затем будет создаваться  сайт, под эту цветовую гамму.

Сроки - желательно до 10 января 2017 года

Максимально до 15 января 2017 года.

8 лет назад
denis041989
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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