Отредактировать лого

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Завершен12 заявок229 просмотров

Есть логотит, нужно изменить  букву  

8 лет назад
id26327371
Александр 
31 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kudrilona
Илона 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Качественно и быстро.
Все прошло отлично! Задание четкое и оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kudrilona
Илона 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад