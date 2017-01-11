Отрисовка и модернизация логотипа для школы

Добрый день Дмитрий!

Посмотрела ваши работы - понравилось

Можно сделать заказ?

Есть логотип школы, но очень не хороший/ Принцип не меняем а вот качество наклоны и точность/ Плюс текс на верху и внизу корректировка/

На выходе лого во всех вариантов для типографии и тд

Согласны?

Юлия