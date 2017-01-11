Отрисовка и модернизация логотипа для школы

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Завершен9 заявок249 просмотров

Добрый день Дмитрий!

Посмотрела ваши работы - понравилось

Можно сделать заказ?

Есть логотип школы, но очень не хороший/ Принцип не меняем а вот качество наклоны и точность/ Плюс текс на верху и внизу корректировка/

На выходе лого во всех вариантов для типографии и тд

Согласны?

Юлия

8 лет назад
djoanst
Юлия 
51 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$25
1 день
Спасибо Михаилу. Все четко , быстро и без лишних эмоций!!!! Рекомендую
Отличный заказчик! Буду рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
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