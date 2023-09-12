Сделать картинку в фотошопе

Обработка фотографийЗакрыт13 заявок101 просмотр
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Добрый день, есть пример референса, необходимо будет создать подобную картинку с моим запросом. Ожидаю ваших предложений, все детали сообщу в переписке

3 месяца назад
oblomovmax
Максим 
25 летВеликобритания
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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