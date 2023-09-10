Есть исходное фото отсканированное со старой черно белой фотографии. Треубется сделать портрет (обрезать фото), оработать и сделать перевод с черно белое, в цветное (по цветам работы совсем немного). Количество - 1 фото. Нужно ...
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Нужно изменить жест на фото)
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