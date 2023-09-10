Нужно изменить жест на фото)

Фото квадратные, а нужен формат 3:4. Исходники с размерами готовы, нужно только продлить с помощью искусственного интеллекта и важно, чтобы выглядело реалистично Всего 19 фотографий. Здесь они в качестве —> https://drive.google.com/drive/folders/1cJ9wr2ur9fVYvADacbzLN8OtxMxwsnvV?usp=sharing