Заменить человека на картинке

Нужно заменить лицо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На фотографиях что закреплены (3шт) заменить девушку на другую. Нарисовать такие же стрелочки, как на примере.
Фото на которое будем менять нужно взять отсюда https://disk.yandex.ru/d/zbZSobY73W5f3w
Ваши предложения с ценой и сроком выполнения
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