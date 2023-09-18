Заменить человека на картинке

Обработка фотографийЗакрыт8 заявок40 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На фотографиях что закреплены (3шт) заменить девушку на другую. Нарисовать такие же стрелочки, как на примере.

Фото на которое будем менять нужно взять отсюда https://disk.yandex.ru/d/zbZSobY73W5f3w

Ваши предложения с ценой и сроком выполнения

3 месяца назад
Rrmario
Роман 
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям