Адаптировать одну картинку под сноуборд

Необходимо на каждом фото изменить 1-2 цифры. Необходимо качество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно адаптировать чтобы эта картинка влезала в сноуборд по всей длине
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