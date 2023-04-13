legonbleat

$10
нужно адаптировать чтобы эта картинка влезала в сноуборд по всей длине
Обработка фотографий23 заявки
Закрыт
3 месяца назад
нужно адаптировать чтобы эта картинка влезала в сноуборд по всей длине
есть логотип в векторе черного цвета. Нужно сделать его желтым, добавить тени, возможно текстуру.
Нужна разработка логотипа по тз для компании с тематикой система публичных библиотек. Пишите в лс. Можно без опыта, но с пониманием основ логомейкинка.
Разработка логотипа для библиотеки, примеры и основу скину, нужно сделать в течении сегодняшнего дня. Есть примеры для логотипа и вдохновения а так же 2 основных на базе которой предстоит переделать дизайн и улучшить цвета.