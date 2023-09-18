Изменить цвет одежды на фото (срочно!)

нужно адаптировать чтобы эта картинка влезала в сноуборд по всей длине
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есть 10 фотографий
https://disk.yandex.lt/d/_RXN0catyi1IPw
на них модель в термокомплекте телесного цвета, нужно сделать эти фотографии дополнительно в 2х цветах в розовом и черном (цвет нужно взять с примера)
1. https://www.wildberries.ru/catalog/173090819/detail.aspx?targetUrl=EX
цвет должен получится 1в1 как на фотография с примера (в карточке товара цвет пыльная роза и черный)
Выполнить задание нужно срочно в ближайшие часы. Пишите вашу цену и время за которое сможете выполнить.
Качество фотографий не должно быть изменено, цвет должен быть изменен только на одежде без каких либо изменения остальных частей фото
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