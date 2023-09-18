Изменить цвет одежды на фото (срочно!)

Обработка фотографийЗакрыт3 заявки16 просмотров
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есть 10 фотографий

https://disk.yandex.lt/d/_RXN0catyi1IPw

на них модель в термокомплекте телесного цвета, нужно сделать эти фотографии дополнительно в 2х цветах в розовом и черном (цвет нужно взять с примера)
1. https://www.wildberries.ru/catalog/173090819/detail.aspx?targetUrl=EX

  1. https://www.wildberries.ru/catalog/119907092/detail.aspx

цвет должен получится 1в1 как на фотография с примера (в карточке товара цвет пыльная роза и черный)

Выполнить задание нужно срочно в ближайшие часы. Пишите вашу цену и время за которое сможете выполнить.

Качество фотографий не должно быть изменено, цвет должен быть изменен только на одежде без каких либо изменения остальных частей фото

3 месяца назад
Rrmario
Роман 
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
DragXpro100W
Александр 
29 летРоссия
год в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
$6
1 день
Договорились об исполнении работы по обработке фото, объяснил человеку что работу нужно выполнить срочно. договорились что сдаст фотографии в течении 2х часов. По итогу спустя 3 часа пишу человеку он говорит чтобы я нашел другого исполнителя, так как у него отключили интернет