Я – опытный программист с более чем 3-х летним опытом работы. Я имею высшее образование в области компьютерных наук и опыт работы как в команде, так и самостоятельно.
Я знаю различные языки программирования, такие как Java, Python, C++, JavaScript и другие. Я имею опыт в разработке веб-приложений, мобильных приложений, нативных приложений и других. Я знаком с различными фреймворками и библиотеками, такими как Angular, React, Vue.js, Spring, Django и другими.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
50%
заявок принято заказчиками
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Отзывы заказчиков
$6
2 балла
3 месяца назад
Договорились об исполнении работы по обработке фото, объяснил человеку что работу нужно выполнить срочно. договорились что сдаст фотографии в течении 2х часов. По итогу спустя 3 часа пишу человеку он говорит чтобы я нашел другого исполнителя, так как у него отключили интернет