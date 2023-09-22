Я – опытный программист с более чем 3-х летним опытом работы. Я имею высшее образование в области компьютерных наук и опыт работы как в команде, так и самостоятельно.



Я знаю различные языки программирования, такие как Java, Python, C++, JavaScript и другие. Я имею опыт в разработке веб-приложений, мобильных приложений, нативных приложений и других. Я знаком с различными фреймворками и библиотеками, такими как Angular, React, Vue.js, Spring, Django и другими.