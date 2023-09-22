DragXpro100W

Александр DragXpro100W

 
29 летРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад

Я – опытный программист с более чем 3-х летним опытом работы. Я имею высшее образование в области компьютерных наук и опыт работы как в команде, так и самостоятельно.

Я знаю различные языки программирования, такие как Java, Python, C++, JavaScript и другие. Я имею опыт в разработке веб-приложений, мобильных приложений, нативных приложений и других. Я знаком с различными фреймворками и библиотеками, такими как Angular, React, Vue.js, Spring, Django и другими.

JavascriptPythonReactDjangoAngularJavaVue.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
50%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Rrmario
Роман 
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
19 дней назад
$6
2 балла
3 месяца назад
Изменить цвет одежды на фото (срочно!)
Договорились об исполнении работы по обработке фото, объяснил человеку что работу нужно выполнить срочно. договорились что сдаст фотографии в течении 2х часов. По итогу спустя 3 часа пишу человеку он говорит чтобы я нашел другого исполнителя, так как у него отключили интернет