Вырезать обьекты из фото

$5
Обработка фотографийЗакрыт22 заявки116 просмотров
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Вырезать обьекты из фото. Сохранить один вариант объекта без фона, а второй на месте вырезанного объекта fill with a content. Если фото размытые, увеличить резкость.

Проект на сегодня 27 сентября

3 месяца назад
guest_16503068172237
Казахстан
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад