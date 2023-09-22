Обработка фото в фотошопе

Вырезать обьекты из фото. Сохранить один вариант объекта без фона, а второй на месте вырезанного объекта fill with a content. Если фото размытые, увеличить резкость. Проект на сегодня 27 сентября
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Обработка фона и вырезать детали
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