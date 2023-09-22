Обработка фото в фотошопе

На фотографиях что закреплены (3шт) заменить девушку на другую. Нарисовать такие же стрелочки, как на примере. Фото на которое будем менять нужно взять отсюда https://disk.yandex.ru/d/zbZSobY73W5f3w Ваши предложения с ценой и сроком выполнения