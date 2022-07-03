Это фрагменты из будущей демки видео,

каверы на популярные песни..вокал записан три варианта+ трек с минусовкой(в одном треке 10 фрагментов песни) .Нужно сделать коррекцию вокала т.к. там спето не точно..+обработку.. ЗДЕСЬ ФАЙЛЫ https://cloud.mail.ru/public/a6iq/JKMGgJ2Js Дорогие друзья,мне нужно не просто микс с ревером,а именно выравнивание вокала и в мелодайне или другой проге поправить все огрешности ну и конечно ревер и т.д.что бы в миксе было хорошо...спасибо за понимание...можно сделать отрывок для понимания!