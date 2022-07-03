Сведение/мастеринг трека Музыка, Обработка аудио

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт17 заявок956 просмотров

Требуется помощь специалиста в качественном сведении трека, мастеринге. Жанр - хип-хоп, rnb.

Интересует только качественное сведение, просто демо мы можем и сами сделать.

Начать работу можно сразу. В своей заявке укажите пожалуйста ссылку на ваши готовые работы.

Цена указана за сведение одного трека с сегодняшним курсом рубля.

3 года назад
itbalticlt
34 года
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Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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