Удалить фон на фото

Обработка фотографийЗавершен23 заявки294 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые!

Есть 10 фото мужских кроссовок сфотографированных на однородном, но грязном фоне.

Задача: удалить фон и сохранить обувь в двух форматах: png с прозрачным фоном БЕЗ тени. И jpg С тенью на белом фоне (ffffff). Размеры для обеих форматов 800 * 800. На выходе всего должно быть 20 изображений.

4 года назад
guest_15817619414262
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Ruslana5
Руслана 
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 года назад
$5
1 день
WMZ
Работа выполнена быстро и согласно требованиям. Спасибо.
Простое и понятное задание и быстрая оплата. Спасибо!
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