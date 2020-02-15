Удалить фон на фото

Здравствуйте, уважаемые!

Есть 10 фото мужских кроссовок сфотографированных на однородном, но грязном фоне.

Задача: удалить фон и сохранить обувь в двух форматах: png с прозрачным фоном БЕЗ тени. И jpg С тенью на белом фоне (ffffff). Размеры для обеих форматов 800 * 800. На выходе всего должно быть 20 изображений.