Редактирование фото объекта

Есть примерно 100 фото людей на однородном фоне,нужно аккуратно обтравить,сохранить маску. сохранить в psd.Интересно цена и время.прикрепил ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
привет,
есть фото предмета которое надо отредактировать. детали в приват
фото колько одно. указывайте сроки и цену
спасибо.
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