Руслана Ruslana5Ruslana5
44 годаУкраина/Каменец-Подольский
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 дня назад
Web-дизайн (lending Page и баннеры). Дизайн полиграфической продукции: визитки, наружная реклама и проч. Обработка фото.
Создание дизайна lending Page, визиток, листовок, флаеров и наружной рекламы. Обработка фото.
Профессиональные навыки:
- Владение программами Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom
- Ретушь фото (частотное разложение, Dodge&Burn)
- Пакетная обработка, кадрирование, свето- и цветокоррекция фото
- Художественная ретушь, пластика
- Обтравка объектов (замещение фона)
- Составление коллажей
Личностные характеристики:
+ Ответственное отношение к заказам
+ Работу выполняю качественно и в срок
+ Внимательность к свой работе
+ Творческий подход
Связаться со мной можно по:
Телеграм: https://t.me/LadaVIP
Электронная почта: [email protected]
Телефон / Viber: +38 (096) 856 42 42
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-20— Обработка фотографий
Портфолио
- Ретушь перманентного макияжа54 просмотра
- Предметная обработка фото45 просмотров
- Реставрация старого фото109 просмотров
- Арт обработка фото331 просмотр
- Редизайн посадочной страницы ПК "АвтоПлан"153 просмотра
- Обтравка фото366 просмотров
- Обработка ювелирных изделий342 просмотра
- Дизайн сайта кондитерской Sweet Cake135 просмотров
- Дизайн сайта "Picca Karbonara"131 просмотр
- Дизайн сайта "Итальянские кухни"141 просмотр
- Деловой портрет160 просмотров
- Дизайн сайта туров по Карпатам121 просмотр
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
год назад
Все отлично! Руслана сделала отличную ретушь фото! Рекомендую!
Ответный отзыв
Елена приятный, терпеливый заказчик с четким пониманием какой должен быть результат. Спасибо за доверие, рада была помочь!
$42
10 баллов
2 года назад
Спасибо за качественно выполненную работу.
Ответный отзыв
Спасибо за работу. Всегда четко поставленное задание и быстрая оплата.
$5
10 баллов
2 года назад
Спасибо! Действительно быстро и качественно выполнено.
Ответный отзыв
Вам спасибо, задание понятно, оплата быстрая.
$20
10 баллов
2 года назад
Спасибо! Качественно, даже не ожидала, что так быстро все будет сделано. Буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Спасибо за доверие и за заказ. Рада была помочь)
$10
10 баллов
3 года назад
Спасибо большое! Все вовремя и как по ТЗ
Ответный отзыв
Четкое и понятно ТЗ, приятное общение. Спасибо за доверие, рада была помочь)
Обработка фотографий
12 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#18
Фирменный стиль
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#151
Наружная реклама
нет отзывов
$2/час
от $3от 1 дня
#180