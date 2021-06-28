Ruslana5

Руслана Ruslana5

 
44 годаУкраина/Каменец-Подольский
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 дня назад
Web-дизайн (lending Page и баннеры). Дизайн полиграфической продукции: визитки, наружная реклама и проч. Обработка фото.

Создание дизайна lending Page, визиток, листовок, флаеров  и наружной рекламы. Обработка фото.

Профессиональные навыки:

- Владение программами Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom

- Ретушь фото (частотное разложение, Dodge&Burn)

- Пакетная обработка, кадрирование, свето- и цветокоррекция фото 

- Художественная ретушь, пластика

- Обтравка объектов (замещение фона)

- Составление коллажей

Личностные характеристики:

+ Ответственное отношение к заказам

+ Работу выполняю качественно и в срок

+ Внимательность к свой работе 

+ Творческий подход

Связаться со мной можно по:

Телеграм: https://t.me/LadaVIP

Электронная почта: [email protected]

Телефон / Viber: +38 (096) 856 42 42

IllustratorPhotoshopРетушь фото
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-20
Обработка фотографий
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Отзывы заказчиков
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$25
10 баллов
год назад
Ретушь 40 фото
Все отлично! Руслана сделала отличную ретушь фото! Рекомендую!
Елена приятный, терпеливый заказчик с четким пониманием какой должен быть результат. Спасибо за доверие, рада была помочь!
Ответный отзыв
zaplitnaya
Катерина 
43 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$42
10 баллов
2 года назад
Вырезать фото
Спасибо за качественно выполненную работу.
Спасибо за работу. Всегда четко поставленное задание и быстрая оплата.
Ответный отзыв
guest_16289590897799
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Ретушь 1 фото
Спасибо! Действительно быстро и качественно выполнено.
Вам спасибо, задание понятно, оплата быстрая.
Ответный отзыв
zaplitnaya
Катерина 
43 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Выбрать фото и отретушировать
Спасибо! Качественно, даже не ожидала, что так быстро все будет сделано. Буду еще обращаться.
Спасибо за доверие и за заказ. Рада была помочь)
Ответный отзыв
artrefresh
Артем 
37 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Ретушь фото для онланй магазина
Спасибо большое! Все вовремя и как по ТЗ
Четкое и понятно ТЗ, приятное общение. Спасибо за доверие, рада была помочь)
Ответный отзыв
Обработка фотографий
12 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#18
Фирменный стиль
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#151
Наружная реклама
нет отзывов
$2/час
от $3от 1 дня
#180