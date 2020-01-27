zaplitnaya

Есть 84 фото детской мебели. Нужно удалить фон. Качественно, без размытостей и зазубрин. Примеры прикрепила.
- $42Обработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
- $20
Добрый день! Есть фото с отпуска, штук 500))) Надо выбрать примерно 20 и сделать красиво: пластика там, ретушь, свет поправить, и т.д. пысы. Если будет больше интересных и качественных фото, доп. оплату согласуем)Завершен2 года назад
- $3
Здравствуйте. Нужно сделать 2 фото в стиле нового года:одеть шапки, новогодние свитера, повесить гирлянды и т.п. Срочно! Крайний срок - завтра вечером. Сделаете?Завершен3 года назад
- $8
Здравствуйте. Надо отфотошопить несколько личных фото (5 шт). Поможете?Завершен3 года назад
- $1
Есть фото входа в учреждение. Ремонт был давно, поэтому есть много грязных и побитых мест. Надо сделать максимально как после ремонта. Спасибо.Завершен3 года назад
Здравствуйте. Требуется сверстать небольшой лендинг - на 6-7 экранов. Дизайн минималистичный. Только чистый код на html, css, js. Без бутстрапа, фреймов и прочих "плюшек". Срок неделя. Стоимость такой работы мне не известна. Жду ваших адекватных предложений.HTML-верстка29 заявокЗакрыт4 года назад
Создать простенький коллаж на тему спа-услуг. Просто, но красиво и красочно. Примеры, при надобности скину исполнителю в ЛС.Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад