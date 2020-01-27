zaplitnaya

Катерина zaplitnaya

 
43 годаУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$62
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Вырезать фото

    $42

    Есть 84 фото детской мебели. Нужно удалить фон. Качественно, без размытостей и зазубрин. Примеры  прикрепила.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Выбрать фото и отретушировать

    $20

    Добрый день! Есть фото с отпуска, штук 500))) Надо выбрать примерно 20 и сделать красиво: пластика там, ретушь, свет поправить, и т.д. пысы. Если будет больше интересных и качественных фото, доп. оплату согласуем)

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Фото "новый год

    $3

    Здравствуйте. Нужно сделать 2 фото в стиле нового года:одеть шапки, новогодние свитера, повесить гирлянды и т.п. Срочно! Крайний срок - завтра вечером. Сделаете?

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка лендинга

    Здравствуйте. Требуется сверстать небольшой лендинг - на 6-7 экранов. Дизайн минималистичный. Только чистый код на html, css, js. Без бутстрапа, фреймов и прочих "плюшек". Срок неделя. Стоимость такой работы мне не известна. Жду ваших адекватных предложений.

    JavascriptHTMLCSSBootstrapВерстка лендинга
    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Простой коллаж

    Создать простенький коллаж на тему спа-услуг. Просто, но красиво и красочно. Примеры, при надобности скину исполнителю в ЛС.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
Ruslana5
Руслана 
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$42
10 баллов
2 года назад
Вырезать фото
Спасибо за работу. Всегда четко поставленное задание и быстрая оплата.
Спасибо за качественно выполненную работу.
Ответный отзыв
Ruslana5
Руслана 
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$20
10 баллов
2 года назад
Выбрать фото и отретушировать
Спасибо за доверие и за заказ. Рада была помочь)
Спасибо! Качественно, даже не ожидала, что так быстро все будет сделано. Буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Ruslana5
Руслана 
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$3
10 баллов
3 года назад
Фото "новый год
Сотрудничаем не первый раз, все хорошо.
Спасибо! Все вовремя, качественно, и стоимость лояльная)
Ответный отзыв
Ruslana5
Руслана 
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$8
10 баллов
3 года назад
Фотошоп
Спасибо за доверие. Всегда рада помочь !
Все ОК. Спасибо за оперативность и ответственность.
Ответный отзыв
Ruslana5
Руслана 
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$1
10 баллов
3 года назад
Отфотошопить одно фото
Спасибо за заказ, рада была помочь!
Спасибо! Все выполнено в срок и согласно требованиям. Если будет необходимость, буду обращаться еще.
Ответный отзыв