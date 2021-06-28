Ретушь фото для онланй магазина

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка427 просмотров

Сделать светлее фон на фотографиях, убрать "грязь" с пола. Сохранить цвет одежды и кожи

4 года назад
artrefresh
Артем 
38 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ruslana5
Руслана 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 года назад
$10
2 дня
Спасибо большое! Все вовремя и как по ТЗ
Четкое и понятно ТЗ, приятное общение. Спасибо за доверие, рада была помочь)

Заявки фрилансеров

Ruslana5
Руслана 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 года назад

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