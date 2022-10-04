Ретушь 40 фото

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Завершен28 заявок428 просмотров

Ретушь 40 фото ножей,  подробное ТЗ скину исполнителю.

3 года назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Ruslana5
Руслана 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
$25
3 дня
Все отлично! Руслана сделала отличную ретушь фото! Рекомендую!
Елена приятный, терпеливый заказчик с четким пониманием какой должен быть результат. Спасибо за доверие, рада была помочь!

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Даниэль
 
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Ruslana5
Руслана 
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