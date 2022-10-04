Необходимо оформить фото лица для листовки. Задача включает вставку изображения в готовый макет, предназначенный для печати и расклейки. Требуется внимание к деталям и качество обработки фотографий.
Ретушь 40 фото
Ретушь 40 фото ножей, подробное ТЗ скину исполнителю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется срочная обработка фотографии: поместить человека на белый фон. Оплата возможна на карту РФ или Юмани. Задача требует быстрой реализации и качественного результата.Завершен3 года назад
Необходимо обработать фотографию, убрав тень и заменив фон на белый. Также требуется сделать майку однотонной черной. Идеально, если будут предложены примеры выполненных работ.Завершен3 года назад
- $350
Требуется отредактировать фотографии для улучшения их качества и визуального восприятия. Обработка может включать коррекцию цвета, ретушь и другие техники редактирования.Обработка фотографий80 заявокЗакрыт3 года назад
Профессиональная обработка фотографий для памятников, включая ретушь, цветокоррекцию и фотомонтаж. Улучшение качества изображений, создание портретов для печати на керамике или гравировке. Работа выполняется быстро и качественно. Цена зависит от сложности работы, требуется предварительный просмотр фото для определения стоимости.Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $2
Необходимо обтравить 5-10 фотографий одежды от фона и поместить их на прозрачный фон. Все изображения должны быть сохранены в одном PSD файле. Оплата производится в грн на карту.Обработка фотографий30 заявокЗакрыт3 года назад
- $2
Необхідно вирізати фон з фотографій за допомогою Photoshop. Завдання включає обробку зображень для покращення їх вигляду. Професійний підхід до детальної роботи з фотографіями.Завершен3 года назад
Требуется обработка фотографий для ногтевого мастера с акцентом на единый стиль. Важно сохранить качество изображений и обеспечить гармоничное оформление всех работ.Обработка фотографий83 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо обработать и выполнить цветокоррекцию фотографий с отпуска. Требуется отобрать 10-15 лучших снимков из предоставленного пакета. Ожидается качественный результат с учетом всех деталей.Завершен3 года назад
Требуется нанести инфографику на фото товара, предназначенного для продажи на маркетплейсе. Важно, чтобы обработка изображений привлекала внимание и способствовала увеличению продаж. Обеспечьте качественное размещение инфографики, соответствующее стилю и формату изображения.Завершен3 года назад