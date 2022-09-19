Необходимо обработать и выполнить цветокоррекцию фотографий с отпуска. Требуется отобрать 10-15 лучших снимков из предоставленного пакета. Ожидается качественный результат с учетом всех деталей.
Обработка фото ногтей
Нужно обрабатывать фотографии для ногтевого мастера в одном стиле
Заявки фрилансеров
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