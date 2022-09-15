Необходимо найти качественные фотографии логотипов 9 глобальных брендов и адаптировать их по размеру для использования на сайте. Ожидается предложение цены за выполнение задания.
Обработка фото
Обработать свадебное фото. Чуть приоткрыть жениху глаза, убрать лишний кусок платья, убрать зелёный цвет кожи, осветлить фото добавить атмосферности
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