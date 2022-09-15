Обработка фото

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Закрыт9 заявок232 просмотра

Обработать свадебное фото. Чуть приоткрыть жениху глаза, убрать лишний кусок платья, убрать зелёный цвет кожи, осветлить фото добавить атмосферности 

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