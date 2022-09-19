Подрезать логотипы по размеру

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен14 заявок655 просмотров

Дам список из 9 глобальных брендов, в сети находите качественные фото логотипов и подрезаете (адаптируете) для web в определенном размере для сайта. 

Предложите цену.

3 года назад
Poljot
Иван 
60 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад

Выбранный исполнитель

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Быстро и хорошо
всё отлично.Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Олег
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
26 лет
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год назад
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