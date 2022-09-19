Обработка фото

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Завершен17 заявок239 просмотров

Скидываем пак фото с отпуска не обходимо отобрать наилучшие фото (штук 10-15) обработать и цветокоррекция 

3 года назад
guest_16635375090603
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

LEBOWSKY
Николай 
43 года
7 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
$3
1 день
Вообще супер быстро качественно обьясняет что сделать как было бы лучше Всем советую
Отличный заказчик, ТЗ понятное, всегда на связи, оплата своевременная! Всем рекомендую!!!

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