Задача заключается в редактировании фотографии с целью сделать ее более сочной и убрать блики с лица. Ожидается качественная обработка изображения для достижения наилучшего результата.
Обработка фото
Скидываем пак фото с отпуска не обходимо отобрать наилучшие фото (штук 10-15) обработать и цветокоррекция
Выбранный исполнитель
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