Работа в Photoshop, CorelDRAW, телеграмм канал.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт18 заявок613 просмотров

1. Оформление фото для карусели на сайте, есть фото нужен красивый текст, возможно замена фото. Нужен красивый дизайн.

2. Макет для рекламного материала.

Возможно дальнейшее сотрудничество в следующих направлениях:

1. Ведение канала в телеграмм.

2. Наполнение сайта, магазина.

3. Разработка и отрисовка рисунков в CorelDRAW для плоттерной резки.

Рассматриваем как одного подрядчика, так и по каждому заданию.

Хотелось бы сразу обозначить, что у нас компания которая только планирует запуск своей деятельности, поэтому ищем недорогие решения.

CorelDRAW
3 года назад
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