1. Оформление фото для карусели на сайте, есть фото нужен красивый текст, возможно замена фото. Нужен красивый дизайн.

2. Макет для рекламного материала.

Возможно дальнейшее сотрудничество в следующих направлениях:

1. Ведение канала в телеграмм.

2. Наполнение сайта, магазина.

3. Разработка и отрисовка рисунков в CorelDRAW для плоттерной резки.

Рассматриваем как одного подрядчика, так и по каждому заданию.

Хотелось бы сразу обозначить, что у нас компания которая только планирует запуск своей деятельности, поэтому ищем недорогие решения.