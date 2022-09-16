Задача включает в себя обработку свадебного фото: приоткрытие глаз жениха, удаление лишних деталей платья, коррекция цвета кожи и улучшение освещения для создания более атмосферного изображения. Оригинал фото не предоставляется, требуется работа с прикрепленным скриншотом.
Работа в Photoshop, CorelDRAW, телеграмм канал.
1. Оформление фото для карусели на сайте, есть фото нужен красивый текст, возможно замена фото. Нужен красивый дизайн.
2. Макет для рекламного материала.
Возможно дальнейшее сотрудничество в следующих направлениях:
1. Ведение канала в телеграмм.
2. Наполнение сайта, магазина.
3. Разработка и отрисовка рисунков в CorelDRAW для плоттерной резки.
Рассматриваем как одного подрядчика, так и по каждому заданию.
Хотелось бы сразу обозначить, что у нас компания которая только планирует запуск своей деятельности, поэтому ищем недорогие решения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий9 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо найти качественные фотографии логотипов 9 глобальных брендов и адаптировать их по размеру для использования на сайте. Ожидается предложение цены за выполнение задания.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
- $5
Требуется специалист для создания превью, связанного с темой GTA 5 RP. Необходимо обработать фотографии и оформить дизайн, соответствующий тематике игры.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
Задача заключается в создании слоев для обработки фотографий в Photoshop. Требуется разработать 5 различных глаз, 5 ртов, 5 вариантов одежды и 5 фонов, все в разрешении 500 на 500 пикселей. Одежда может быть любой, используйте фантазию для создания уникальных образов.Обработка фотографий19 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо обработать фотографии, создав 6 вариантов мягких элементов на спинке и изголовьях в разных цветах. Также разместить 7 изображений (1 исходник и 6 вариантов) в двух различных интерьерах, что в итоге составит 14 картинок. Требуется внимание к деталям и качеству исполнения.Обработка фотографий14 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо обработать личные фотографии с помощью Photoshop. Фото будут предоставлены исполнителю после согласования. Ожидается качественная обработка изображений с учетом индивидуальных требований.Обработка фотографий62 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо обработать фото и видео для маркетплейсов. Задача включает скачивание 10 фото и 1 видео с сайта 1688, перевод надписей с китайского на русский, создание инфографики из двух фото в Photoshop, а также ретушь и цветокоррекцию. Работа рассчитана на один товар, с возможностью дальнейших заказов при успешном выполнении.Обработка фотографий10 заявокЗакрыт3 года назад
- $170
Необходимо отредактировать 1000 фотографий, изменив текст на каждом изображении. Бюджет составляет 10000 рублей, что соответствует 10 рублям за фотографию. Срок выполнения - 2 дня.Обработка фотографий80 заявокЗакрыт3 года назад