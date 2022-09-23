Задача заключается в создании слоев для обработки фотографий в Photoshop. Требуется разработать 5 различных глаз, 5 ртов, 5 вариантов одежды и 5 фонов, все в разрешении 500 на 500 пикселей. Одежда может быть любой, используйте фантазию для создания уникальных образов.