Нанести инфографику на фото

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Завершен13 заявок231 просмотр

Необходимо разместить инфографику на фото товара для продажи на маркетплейсе

3 года назад
vash_gena
Геннадий 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ccdfoto
Юрий 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$7
1 день
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